Помогите пожалуйста.Я поеду на олимпиаду с учителем.Причём одна из школы.У нас в ш??оле 102 человека.Я не знаю что там будет, но там и Чтение и Математика и Русский язык и Окружающий мир.Кто знает что там может быть?Мы делали н...

Литература

Помогите пожалуйста.Я поеду на олимпиаду с учителем.Причём одна из школы.У нас в ш??оле 102 человека.Я не знаю что там будет, но там и Чтение и Математика и Русский язык и Окружающий мир.Кто знает что там может быть?Мы делали на подобе. Я* делала.Там был Эпитет .Я нашла уже что это.С математикой всё в порядке.А Русский Язык,Чтение и Окружающий Мир не смыслю.Кто знает что там может быть?Я поеду с учителем Физики .И.Г.

Автор: Гость