Помогите пожалуйста.Я поеду на олимпиаду с учителем.Причём одна из школы.У нас в ш??оле 102 человека.Я не знаю что там будет, но там и Чтение и Математика и Русский язык и Окружающий мир.Кто знает что там может быть?Мы делали н...
Литература
Помогите пожалуйста.Я поеду на олимпиаду с учителем.Причём одна из школы.У нас в ш??оле 102 человека.Я не знаю что там будет, но там и Чтение и Математика и Русский язык и Окружающий мир.Кто знает что там может быть?Мы делали на подобе. Я* делала.Там был Эпитет .Я нашла уже что это.С математикой всё в порядке.А Русский Язык,Чтение и Окружающий Мир не смыслю.Кто знает что там может быть?Я поеду с учителем Физики .И.Г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там может быть полная жесть!
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