ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 1.Разложите на множители: a)с^2-x^2: b)1-p^2: c)x^2-b^2: t)y^2-36 2.Выполните действия: a)(c-5)^2: b)(c-5)(c+5): c)(c-6)(c+8) 3.Упростите: a)(x+y)^2+(x-y)^2: b) (a+4)^2+(a-4)^2 4.Упростите: a) (2x+y)^2-...
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 1.Разложите на множители: a)с^2-x^2: b)1-p^2: c)x^2-b^2: t)y^2-36 2.Выполните действия: a)(c-5)^2: b)(c-5)(c+5): c)(c-6)(c+8) 3.Упростите: a)(x+y)^2+(x-y)^2: b) (a+4)^2+(a-4)^2 4.Упростите: a) (2x+y)^2-4x^2: b) (1-5a)^2+10a 5.Вычислите: a) 82^2-72^2: b) 165^2-35^2 c) 0,385^2-0,615^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ( c - x)(c + x) ( 1 - p)(1 + p) ( x - b)( x + b) ( y + 6)( y - 6) 2) c^2 - 10c + 25 c^2 - 25 c^2 + 2c - 48 3) x^2 + 2xy + y^2 + x^2 - 2xy + y^2 = 2x^2 + 2y^2 a^2 + 8a + 16 + a^2 - 8a + 16 = 2a^2 + 32 4) 4x^2 + 4xy + y^2 - 4x^2 = 4xy + y^2 1 - 10a + 25a^2 + 10a = 1 + 25a^2 5) ( 82 - 72)(82 + 72) = 10*154 = 1540 ( 165 - 35)(165 + 35) = 130*200 = 26000 ( 0,385 - 0,615)(0,385 + 0,615) = - 0,23*1 = - 0,23
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