Помогите с химией!Спасибо заранее:) 1)назовите вещество: CH3-gt;CH2-gt;CH-gt;CH-gt;CH2-gt;CH-gt;CH3 | | \ CH3 CH3 CH3 2)Составить формулу по названию: 2,4-диэтил-3-метилгексан. 3)написать уравнение реакции взаимодействи...
Химия
Помогите с химией!Спасибо заранее:) 1)назовите вещество: CH3-gt;CH2-gt;CH-gt;CH-gt;CH2-gt;CH-gt;CH3 | | \ CH3 CH3 CH3 2)Составить формулу по названию: 2,4-диэтил-3-метилгексан. 3)написать уравнение реакции взаимодействия бутана с двумя молекулами хлора. 4)Какой объем кислорода необходим для сгорания 8л пропана?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем избыток из данных веществ, а решать будем по недостатку nC6H5NH2=18.6/93=0.2mol в избытке nHNO3=6.3/63=0.1mol 0.1mol xmol С6H5NH2+HNO3=[C6H5NH3]NO3 1mol 1mol x=0.1·1/1=0.1mol
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