Скажите разновидности бактерий в изогнутой форме, в виде запятой

Биология
Скажите разновидности бактерий в изогнутой форме, в виде запятой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спириллы, вибрионы, анаэробные вибрионы.
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