Даны три целых числа A, B, C. Значение чисел вводятся с клавиатуры. Определить максимальное значение средних данных чисел. Результат вывести на экран.

Информатика

Даны три целых числа A, B, C. Значение чисел вводятся с клавиатуры. Определить максимальное значение средних данных чисел. Результат вывести на экран.

Автор: Гость