Даны три целых числа A, B, C. Значение чисел вводятся с клавиатуры. Определить максимальное значение средних данных чисел. Результат вывести на экран.
Информатика
Даны три целых числа A, B, C. Значение чисел вводятся с клавиатуры. Определить максимальное значение средних данных чисел. Результат вывести на экран.
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