Синонимы к словам водить мчаться вылететь скакать беситься
Русский язык
Синонимы к словам водить мчаться вылететь скакать беситься
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водить-направлять Мчаться-бежать, нестись Вылететь-отбыть, отправиться Скакать-прыгать Беситься-шуметь, безобразничать.
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