Помогите пожалуйста. Сочинение на тему "Пётр 1" по Русскому языку) Огромное спасибо за информацию): 3

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В правлении Петра 1 было много необъяснимых вещей. Тем не менее, некоторые методы его правлния были диктоторством. Например, казнь стрельцов в 1968 году. Многие люди тогда погибли по приказу Петра, не жалел он даже беременных женщин. Также он собственноручно пытал стрельцов, проводил жестокие казни. Также, он запрещал в Росии всякую свободу. Даже дворяне не имели право передвигаться по городу без его разрешения. Но не смотря на это, Петр 1 также был и реформатором. Он внес в Росиию черты европейской культуры. Стали появляться светские учебные заведения, появились первые газеты, также производилось строительство Петербурга. Петр 1 отчетливо понимал необходимость преодоления технической отсталости России и пытался это преодолеть. Он всячески способствовал развитию внешней и внутренней торговли, а также промышленности. Я считаю Петра 1 реформатором, несмотря на то, что иногда он был очень жестоким и жестким правителем. Но тем не менее, он внес множество новых реформ в развитие России.