Запиши наименьшее число при делении которого на 7 получается остаток 6 ПОМОГИТЕ ??РОШУ
Математика
Запиши наименьшее число при делении которого на 7 получается остаток 6 ПОМОГИТЕ ??РОШУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*1+6=1313:7=1 (ост.6)Ответ: число 13.Удачи в изучении Математики!
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