Вычислите сумму всех натуральных чисел от 1 до 1000. придумайте рациональныйспособ ??одсчета
Математика
Вычислите сумму всех натуральных чисел от 1 до 1000. придумайте рациональныйспособ ??одсчета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sn=(a1+an)÷2×1000 , где Sn это сумма чисел, a1=1, an=1000 , n=1000 Теперь составим выражение Sn=(1+1000)÷2×1000=1001÷2×1000=500,5×1000=500500 Ответ 500500
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