Найдите нарушения лексической нормы. Объясните, с чем они связаны. Исправьте пред??ожения. 1)В СМИ подробно освещалось возвращение мальчика. 2)Речь идёт о полном излечении алкоголиков и других заболеваний. 3)30 лет своей био...
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Найдите нарушения лексической нормы. Объясните, с чем они связаны. Исправьте пред??ожения. 1)В СМИ подробно освещалось возвращение мальчика. 2)Речь идёт о полном излечении алкоголиков и других заболеваний. 3)30 лет своей биографии она посвятила любимому театру. 4)В очередной раз открывая «Балтийские сезоны», мы можем с уверенностью утверждать, что Калининграду свойственна театральная экспансия. 5)Скоропостижный отъезд генерального директора взволновал всех. 6)Футболисты нашего клуба, хотя и ушли с поля без голов, показали отличную игру. 7)Несмотря на настроение, я был весёлым. 8)Многие товары, производимые в нашей области, идут на импорт. 9)Юная актриса чудовищно красива! 10)Приветствуя победителя конкурса «Студенческая весна», публика сканировала: «Браво, Роман!» 11)Это и повлекло к созданию заповедников.
Ответ(ы) на вопрос:
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1-4 Русский язык 5+3 б Найдите нарушения лексической нормы. Объясните, с чем они связаны. Исправьте предложения. 1)В СМИ подробно возвращение мальчика. 2)Речь идёт о полном излечении алкоголизма и других заболеваний. 3)30 лет своей жизни она посвятила любимому театру. 4)В очередной раз открывая «Балтийские сезоны», мы можем с уверенностью утверждать, что Калининграду свойственна театральная жизнь. 5)Неожиданный отъезд генерального директора взволновал всех. 6)Футболисты нашего клуба, хотя и ушли с поля не забив голов, показали отличную игру. 7)Несмотря ни на что, я был весёлым. 8)Многие товары, производимые в нашей области, идут на экспорт. 9)Юная актриса обворожительно красива! 10)Приветствуя победителя конкурса «Студенческая весна», публика выкрикивала: «Браво, Роман!» 11)Это и привело к созданию заповедников.
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