Найдите нарушения лексической нормы. Объясните, с чем они связаны. Исправьте пред??ожения. 1)В СМИ подробно освещалось возвращение мальчика. 2)Речь идёт о полном излечении алкоголиков и других заболеваний. 3)30 лет своей био...

Русский язык
Найдите нарушения лексической нормы. Объясните, с чем они связаны. Исправьте пред??ожения. 1)В СМИ подробно освещалось возвращение мальчика. 2)Речь идёт о полном излечении алкоголиков и других заболеваний. 3)30 лет своей биографии она посвятила любимому театру. 4)В очередной раз открывая «Балтийские сезоны», мы можем с уверенностью утверждать, что Калининграду свойственна театральная экспансия. 5)Скоропостижный отъезд генерального директора взволновал всех. 6)Футболисты нашего клуба, хотя и ушли с поля без голов, показали отличную игру. 7)Несмотря на настроение, я был весёлым. 8)Многие товары, производимые в нашей области, идут на импорт. 9)Юная актриса чудовищно красива! 10)Приветствуя победителя конкурса «Студенческая весна», публика сканировала: «Браво, Роман!» 11)Это и повлекло к созданию заповедников.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-4 Русский язык 5+3 б Найдите нарушения лексической нормы. Объясните, с чем они связаны. Исправьте предложения. 1)В СМИ подробно  возвращение мальчика. 2)Речь идёт о полном излечении алкоголизма и других заболеваний. 3)30 лет своей жизни она посвятила любимому театру. 4)В очередной раз открывая «Балтийские сезоны», мы можем с уверенностью утверждать, что Калининграду свойственна театральная жизнь. 5)Неожиданный отъезд генерального директора взволновал всех. 6)Футболисты нашего клуба, хотя и ушли с поля не забив голов, показали отличную игру. 7)Несмотря ни на что, я был весёлым. 8)Многие товары, производимые в нашей области, идут на экспорт. 9)Юная актриса обворожительно  красива! 10)Приветствуя победителя конкурса «Студенческая весна», публика выкрикивала: «Браво, Роман!» 11)Это и привело к созданию заповедников.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Цветы например василек, астра,колокольчик ,лилия,ромашка,хризонтема
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста.Я поеду на олимпиаду с учителем.Причём одна из школы.У нас в ш??оле 102 человека.Я не знаю что там будет, но там и Чтение и Мат...
Ответить
Русский язык
Какова территория России в квадратных метрах
Ответить
Русский язык
Запиши данные существительные в И.п. мн.ч. Средство шофёр цыган слог 10 б
Ответить
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 1.Разложите на множители: a)с^2-x^2: b)1-p^2: c)x^2-b^2: t)y^2-36 2.Выполните действия: a)(c-5)^2: b)(c-5)(c+5): c)(c-6)(c...
Ответить