Цветы например василек, астра,колокольчик ,лилия,ромашка,хризонтема
Окружающий мир
Цветы например василек, астра,колокольчик ,лилия,ромашка,хризонтема
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Например:Роза,Лилия,архидея,подсолнечник,подснежник. Их оочень много все и не перечислишь! Удачи!
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