В1 помогите решить пж

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Сложение величин углов 1 и 2: 125° + 55°=180° доказывают нам, что прямые а и в параллельны, поэтому сумма величин углов 3 и 4 также будет равна 180° и отсюда найдем угол 4 по известной величине угла 3: 180° - 110° = 70° Ответ: ∠4 = 70°.