Найдите в тексте лексические ошибки и объясните, чем они вызваны. Перепишите пред??ожения, исправляя ошибки. 1)О чем ты говоришь? – удивленно спросил отец, с удивлением посмотрев на дочь. 2)Бобёр – животное из отряда грызунов...
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Найдите в тексте лексические ошибки и объясните, чем они вызваны. Перепишите пред??ожения, исправляя ошибки. 1)О чем ты говоришь? – удивленно спросил отец, с удивлением посмотрев на дочь. 2)Бобёр – животное из отряда грызунов. 3)Карл Брюллов рисовал картину А.С. Пушкина. 4)В дороге машина заглохла, и мы оказались в просторном поле, среди сильных сугробов. 5)После прочтения статьи непринужденно начинаешь задумываться над вопросами нравственности. 6)Ведь взгляд на что-тодетскими, ничего не знающими еще в этом мире глазами может стать поводом для серьезных размышлений. 7)Многие люди сегодня помогают нуждающимся, занимаются благотворительностью безвозмездно. 8)В новом магазине проводилась дегустация игривого вина. 9)Благодаря засухе урожай оказался низким. 10)Все отмечают благоустроенность жителей заново отстроенного посёлка. 11)Юношу не устраивала будняя жизнь. 12)Перед выпускниками нашего факультета не стоят дилеммы устройства на работу. 13)Если тебе срочно нужны деньги, то я тебе займу. 14)Он все делает инкогнито, ни с кем не советуется. 15)Для всех очевидна внутренняя подоплёка этих заявлений. 16)В наше время многие молодые люди настолько увлекаются своим хобби, что политика их совершенно не интересует. 17)Уважаемые учителя, примите наши поздравления с вашим нелёгким, но нетрудным праздником. 18)Когда Екатерина Воронцова вышла замуж за Дашкова, в старинную московскую патриаршую семью, ей пришлось учиться говорить на родном языке, так как русского она не знала. 19)Глядя в зерцало, жених подкручивает усы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)О чем ты говоришь? – удивленно спросил отец, ВНИМАТЕЛЬНО посмотрев на дочь. 2)БОБР – животное из отряда грызунов. 3)Карл Брюллов рисовал ПОРТРЕТ А.С. Пушкина. 4)В дороге машина заглохла, и мы оказались в ОТКРЫТОМ поле, среди ГЛУБОКИХ сугробов. 5)После прочтения статьи невольно начинаешь задумываться О нравственности. 6)Ведь взгляд на что-то детскими, ничего не знающими еще в этом мире глазами может стать поводом для размышлений.(ВЗГЛЯД И ГЛАЗАМИ) 7)Многие люди сегодня помогают нуждающимся, занимаются благотворительностью . 8)В новом магазине проводилась дегустация ИГРИСТОГО вина. 9)ИЗ-ЗА засухИ урожай оказался низким. 10)Все отмечают благоустроенность жиЛЬЯ заново отстроенного посёлка. 11)Юношу не устраивала БУДНИЧНАЯ жизнь. 12)Перед выпускниками нашего факультета не стоят ПРОБЛЕМЫ устройства на работу. 13)Если тебе срочно нужны деньги, то я тебе ОДОЛЖУ. 14)Он все делает В ОДИНОЧКУ, ни с кем не советуется. 15)Для всех очевидна подоплёка этих заявлений. 16)В наше время многие молодые люди настолько ЗАНЯТЫ своим хобби, что политика их совершенно не интересует. 17)Уважаемые учителя, примите наши поздравления с вашим нелёгким, но ВАЖНЫМ праздником. 18)Когда Екатерина Воронцова вышла замуж за Дашкова, в старинную московскую ПАТРИАРХАЛЬНУЮ семью, ей пришлось учиться говорить на родном языке, так как русского она не знала. 19)Глядя в зерКАЛО, жених подкручивает усы.
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