В фермерском хозяйстве 3 га заняты усадьбой и постройками, под посевами 370 га, под сенокосом 310 га, под лесом 40 га и под выгоном 110 га. Сколько всего земли в пользовании у фермера?
Математика
В фермерском хозяйстве 3 га заняты усадьбой и постройками, под посевами 370 га, под сенокосом 310 га, под лесом 40 га и под выгоном 110 га. Сколько всего земли в пользовании у фермера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+370+310+40+110=833 (га) Ответ: у фермера всего 833 га
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