В фермерском хозяйстве 3 га заняты усадьбой и постройками, под посевами 370 га, под сенокосом 310 га, под лесом 40 га и под выгоном 110 га. Сколько всего земли в пользовании у фермера?

Математика

В фермерском хозяйстве 3 га заняты усадьбой и постройками, под посевами 370 га, под сенокосом 310 га, под лесом 40 га и под выгоном 110 га. Сколько всего земли в пользовании у фермера?

Автор: Гость