В группу плавания записались 150 человек а в группу по прыжкам в воду 116 человек пят??десят из них загииаются и плаваньем и првжками в воду. Сколько всего человек в двух этих группах

Математика

В группу плавания записались 150 человек а в группу по прыжкам в воду 116 человек пят??десят из них загииаются и плаваньем и првжками в воду. Сколько всего человек в двух этих группах

Автор: Гость