В группу плавания записались 150 человек а в группу по прыжкам в воду 116 человек пят??десят из них загииаются и плаваньем и првжками в воду. Сколько всего человек в двух этих группах
Математика
В группу плавания записались 150 человек а в группу по прыжкам в воду 116 человек пят??десят из них загииаются и плаваньем и првжками в воду. Сколько всего человек в двух этих группах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150+116=266 266-(50*2)=166 +50= 216 человек всего
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