Какое количество вещества воды находится в 800 грамм водного раствора бромида калия, если массовая доля этого раствора бромида калия равна 20% и в этом растворе ничего кроме калия и воды не содержится

Химия

Какое количество вещества воды находится в 800 грамм водного раствора бромида калия, если массовая доля этого раствора бромида калия равна 20% и в этом растворе ничего кроме калия и воды не содержится

Автор: Гость