Какое количество вещества воды находится в 800 грамм водного раствора бромида калия, если массовая доля этого раствора бромида калия равна 20% и в этом растворе ничего кроме калия и воды не содержится
Химия
Какое количество вещества воды находится в 800 грамм водного раствора бромида калия, если массовая доля этого раствора бромида калия равна 20% и в этом растворе ничего кроме калия и воды не содержится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)m(KBr)=m(р-ра)*w(KBr в р-ре)=800*0,2=160 г 2)m(H2O)=m(р-ра)-m(KBr)=800-160=640 г
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