Площадь прямоугольника, одна сторона которого 4 см равна 36 см в квадрате. Найди его периметр.
Математика
Площадь прямоугольника, одна сторона которого 4 см равна 36 см в квадрате. Найди его периметр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36:4=9(см)-2 сторона (9+4)•2=26(см)-периметр
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