Помогите по литературному чтению 4 класс.Какой прием позволил поэту оживить природу? Тютчев стихотворение Еще земли печален вид

Литература
Помогите по литературному чтению 4 класс.Какой прием позволил поэту оживить природу? Тютчев стихотворение Еще земли печален вид
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олицетворение. Представление природных явлений и сил, объектов, отвлечённых понятий в образе действующих лиц, в том числе человека, или признание за ними человеческих свойств; приписывание свойств человеческой психики предметам и явлениям реального или вымышленного мира: животным, растениям и явлениям природы.
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