Помогите по литературному чтению 4 класс.Какой прием позволил поэту оживить природу? Тютчев стихотворение Еще земли печален вид
Литература
Помогите по литературному чтению 4 класс.Какой прием позволил поэту оживить природу? Тютчев стихотворение Еще земли печален вид
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олицетворение. Представление природных явлений и сил, объектов, отвлечённых понятий в образе действующих лиц, в том числе человека, или признание за ними человеческих свойств; приписывание свойств человеческой психики предметам и явлениям реального или вымышленного мира: животным, растениям и явлениям природы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
Литература
Литература 6 класс. "Почему отношения Маши Троекуровой и Владимира Дубровского б??ли обречены". !!!Срочно!!!