Помогите по литературному чтению 4 класс.Какой прием позволил поэту оживить природу? Тютчев стихотворение Еще земли печален вид

Гость: Гость:

Олицетворение. Представление природных явлений и сил, объектов, отвлечённых понятий в образе действующих лиц, в том числе человека, или признание за ними человеческих свойств; приписывание свойств человеческой психики предметам и явлениям реального или вымышленного мира: животным, растениям и явлениям природы.