Падеж и склонение упр 180

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О мышИ, о мышкЕ - Предложный падеж, Мышь - 3 скл, мышка - 1 скл По веткЕ, по ветвИ - Дательный падеж, Ветка - 1 скл, Вевть - 3 скл При дочерИ, при дочкЕ - Предложный падеж падеж, Дочери-3 скл,Дочка - 1 скл по площадИ, по площадке - Дательный падеж , площадь - 3 скл, площадке - 1 скл, о капели, о капельке - Предложный падеж капель - 3 скл, капелька - 1 скл без фасоли, без фасолинки - Родительный падеж, Фасоль - 3 скл, фасолинка - 1 скл к двери, к дверке - Дательный Падеж, дверь - 3 скл, дверка - 1 скл на пыли, на пылинке - Предложный падеж , пыль - 3 скл, пылинка - 1 скл к ночи, к ночке - Дательный падеж, ночь - 3 скл, ночка - 1 скл о вещи, о вещице - Предложный падеж, вещь - 3 скл, вещица - 1 скл В сети , в сетке - Предложный падеж, сеть - 3 скл, сетка - 1 скл.