Литература 6 класс. "Почему отношения Маши Троекуровой и Владимира Дубровского б??ли обречены". !!!Срочно!!!

Литература
Литература 6 класс. "Почему отношения Маши Троекуровой и Владимира Дубровского б??ли обречены". !!!Срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что она уже женилась на другом челевеке и не могла оказаться с дубровксим
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