Перечислите детских писателей 18 века и их произведения. Буду очень благодарна, по??алуйста быстрей.

Гость: Гость:

Льюис Кэролл (1832-1898)-Алиса в стране чудес,Алиса в зазеркалье Корней Иванович Чуковский (1882-1969)-Тараканище,Муха Цокотуха,Мойдодыр,Бармалей Самуил Яковлевич Маршак (1887-1964)-12 месяцев,Усатый-полосатый,Вот какой рассеянный,Сказка о глупом мышонке. Иностранные: Даниэль Дефо "Робинзон Крузо", Джонатан Свифт "Путешествия Гулливера". Русские: Гаврила Бужинский (в соавторстве с другими писателями) "Юности честное зерцало", Феофан Прокопович "Краткая русская история", "Первое учение отрокам", царица Екатерина Вторая написала сказки для детей, Н.И.Новиков издавал детский журнал, Н.М.Карамзин "Илья Муромец".