К железам внутренней секреции относятся гипофиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, надпочечники. Поясните в чем заключается особенность функционирования гипофиза.

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К железам внутренней секреции относятся гипофиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, надпочечники. Поясните в чем заключается особенность функционирования гипофиза.

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