К железам внутренней секреции относятся гипофиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, надпочечники. Поясните в чем заключается особенность функционирования гипофиза.
Окружающий мир
К железам внутренней секреции относятся гипофиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, надпочечники. Поясните в чем заключается особенность функционирования гипофиза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. регулирует работу щитовидной железы 2. регулирует рост тела 3. регулирует работу надпочечников 4. регулирует работу молочных желез 5. регулирует работу половых желез 6.регулирует водный баланс и кровянное давление 7. контролирует начало родовой деятельности и стимулирует выделение молока
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