Напряжение в цепи 4.5 В. цепь состоит из двух соеденненых паралельно проводников сопротивлением по 10 Ом каждый, и третьего проводника сопротивлением 2.5 Ом, присоедененного последовательно. нарисуйте схему и рассчитайте , чему...

Физика

Напряжение в цепи 4.5 В. цепь состоит из двух соеденненых паралельно проводников сопротивлением по 10 Ом каждый, и третьего проводника сопротивлением 2.5 Ом, присоедененного последовательно. нарисуйте схему и рассчитайте , чему равна сила тока в неразвлетвленной части цепи?

Автор: Гость