Напряжение в цепи 4.5 В. цепь состоит из двух соеденненых паралельно проводников сопротивлением по 10 Ом каждый, и третьего проводника сопротивлением 2.5 Ом, присоедененного последовательно. нарисуйте схему и рассчитайте , чему...

Физика
Напряжение в цепи 4.5 В. цепь состоит из двух соеденненых паралельно проводников сопротивлением по 10 Ом каждый, и третьего проводника сопротивлением 2.5 Ом, присоедененного последовательно. нарисуйте схему и рассчитайте , чему равна сила тока в неразвлетвленной части цепи?
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Гость:
23 вроде как я проходил это получил 5+
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