Сочинение на тему Почему невозможно свадьбы Маши и Владимира срочно просто срочн?? . Заранее спасибо

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Сочинение на тему Почему невозможно свадьбы Маши и Владимира срочно просто срочн?? . Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону нельзя но они все равно поженятся ведь для любви нет преград ,это не правда просто баллы нужны 
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