Чем отличается пространственное искусство от временного

Гость: Гость:

ВременнЫе - это музыка, кино, литература наверное, театральный спектакль (отчасти) - то есть для произведения этих искусств (их ВОСпроизведения и постижения) требуется время (что прочитать, прослушать, просмотреть) живопись, скульптура, опять же театр (искусство синтетическое, как видите) , -пространственные.