Чем отличается пространственное искусство от временного

Технология
Чем отличается пространственное искусство от временного
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВременнЫе - это музыка, кино, литература наверное, театральный спектакль (отчасти) - то есть для произведения этих искусств (их ВОСпроизведения и постижения) требуется время (что прочитать, прослушать, просмотреть) живопись, скульптура, опять же театр (искусство синтетическое, как видите) , -пространственные.
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