Әнші, күйші, биші - жіктеу помогите мне пж

Қазақ тiлi
Әнші, күйші, биші - жіктеу помогите мне пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен әншімін сен аншисин сиз аншисиз ол анши биз аншимиз сендер аншисиндер сиздер аншисиздер олар анщи
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