Она проснулась до рассвета ,в тот ранний час , когда в окно сквозь мягкую россыпь о??лачных ракушек ещё поблескивал серпик молодого месяца Найдите астрономическую ошибку автора .
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Она проснулась до рассвета ,в тот ранний час , когда в окно сквозь мягкую россыпь о??лачных ракушек ещё поблескивал серпик молодого месяца Найдите астрономическую ошибку автора .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В бывшем СССР Луна в зените нигде не бывает. Так как Луна сравнивается с "ломтиком", то, вероятно, она была в первой четверти, и, кроме того, Луна в этой четверти как раз вечером бывает в верхней кульминации.
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