Помогите пожалуйста а тоне могу решить))))

Математика
Помогите пожалуйста а тоне могу решить))))
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Автор: Гость
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Гость:
1-100;2-15;3-500;4-130
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