Какой автор написал эти строки Велика бывает польза от ученья книжного

Литература
Какой автор написал эти строки Велика бывает польза от ученья книжного
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В. Духопельников - Ярослав Мудрый
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