Сколько целых чисел расположено на кодинатной прямой между числами 74и131
Математика
Сколько целых чисел расположено на кодинатной прямой между числами 74и131
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
73+1+130=204 73 отрицательных, 1 - ноль, 130 положительных
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