Брату нужно сочинить маленький рассказ о природе

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Человек и природа тесно связаны друг с другом. Природа создает все условия для жизни человека, поэтому так важно жить с ней в гармонии. Красивые пейзажи природы наполняют душу человека восторгом, только эта красота по истине завораживает. Интерес человека к природе безграничен; сколько тайн и загадок несут в себе леса, моря. Очень многое мы еще не знаем о природе. Чтобы наслаждаться красотой природы не нужно ехать далеко, достаточно сходить в парк или лес. Особенно красива природа осенью, когда хочется сидеть на лавочки и впитывать в себя всю ее красоту, наслаждаться ею. Именно тогда чувствуешь, как твоя душу наполняется новыми красками, как она насыщается красотой окружающего мира. В эти моменты осознаешь, как тесно связаны люди с природой.