Для приготовления напитка смешали персиковый и яблочный сок 5 л персикового сока ??о 17р за 1л и 3л яблочного сока найдите цену яблочного сока за 1л если 1л напитка стоит 15р 50к
Математика
Для приготовления напитка смешали персиковый и яблочный сок 5 л персикового сока ??о 17р за 1л и 3л яблочного сока найдите цену яблочного сока за 1л если 1л напитка стоит 15р 50к
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 8л напитка. стоимость 15.5*8=124р 124р-5*17=39р это мы нашли стоимость 3л ябл.сока теперь 39р/3л=13р/л Ответ:13р/литр
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