Для приготовления напитка смешали персиковый и яблочный сок 5 л персикового сока ??о 17р за 1л и 3л яблочного сока найдите цену яблочного сока за 1л если 1л напитка стоит 15р 50к

Математика

Для приготовления напитка смешали персиковый и яблочный сок 5 л персикового сока ??о 17р за 1л и 3л яблочного сока найдите цену яблочного сока за 1л если 1л напитка стоит 15р 50к

Автор: Гость