Как составить предложение из слов class/What/you/are/in/?/

Английский язык
Как составить предложение из слов class/What/you/are/in/?/
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Гость:
What are you class in?
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