В январе было зарегистрировано юридическое лицо одним из видов деятельности которого является опоздание медицинских услуг населению.в марте это юридическое лицо получило лицензию на право оказывать медицинские услуги населению....
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В январе было зарегистрировано юридическое лицо одним из видов деятельности которого является опоздание медицинских услуг населению.в марте это юридическое лицо получило лицензию на право оказывать медицинские услуги населению.С какого момента данное юридическое лицо может заключать договоры аренды помещений,договоры купли-продажи оборудования, договоры на окопаемся медицинских услуг населению ?
Ответ(ы):
Гость:
В соответствии с п.3 ст. 49 КГ правоспособность юридического лица наступает с момента внесения в ГРЮЛ сведений о его создании. Таким образом, договора можно заключать с января. Но заниматься непосредственно оказанием медицинских услуг можно только после получения лицензии.
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