В ящике сидят 45 цыплят жёлтые и белые, известно, что среди любых 17 цыплят есть хоть один жёлтый, а среди любых 30 цыплят есть хоть один белый. Сколько белых цыплят в ящике?
Математика
В ящике сидят 45 цыплят жёлтые и белые, известно, что среди любых 17 цыплят есть хоть один жёлтый, а среди любых 30 цыплят есть хоть один белый. Сколько белых цыплят в ящике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 - белых 29 - желтых __
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