В ящике сидят 45 цыплят жёлтые и белые, известно, что среди любых 17 цыплят есть хоть один жёлтый, а среди любых 30 цыплят есть хоть один белый. Сколько белых цыплят в ящике?

Математика

В ящике сидят 45 цыплят жёлтые и белые, известно, что среди любых 17 цыплят есть хоть один жёлтый, а среди любых 30 цыплят есть хоть один белый. Сколько белых цыплят в ящике?

Автор: Гость