В интернете несколько десятков раз встречаеться слово торовиш. А какое слово чаще всего встречаеться рядом с ним? А)непонятный, Б)норовиш; В)тороватый; Г)торовыван; Д)тоторовиш
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В интернете несколько десятков раз встречаеться слово торовиш. А какое слово чаще всего встречаеться рядом с ним? А)непонятный, Б)норовиш; В)тороватый; Г)торовыван; Д)тоторовиш
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) норовишь.Наверное
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