В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываютс?? различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. «Создание Таможенно...
История
В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываютс?? различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. «Создание Таможенного союза германских государств привело к их фактическому объединению уже в первой половине 19 века». Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. Ответ запишите в следующем виде. Аргументы в подтверждение: 1) 2) Аргументы в опровержение: 1) 2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аргументы в подтверждение: 1)Опричная политика Ивана Грозного нанесла серьёзный удар по феодальному сепаратизму местных князей. 2)Опричная политика Ивана Грозного позволила укрепить личную власть царя и ослабить влияние боярства, что способствовало усилению централизации. Аргументы в опровержение: 1)Опричная политика Ивана Грозного серьёзно ослабила вооруженные силы страны. Опричники не смогли отразить набег крымских татар на Москву (1571) 2)Опричная политика Ивана Грозного экономически разорила ряд регионов Россиийского государства, что способствовало ослаблению страны.
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