В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываютс?? различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. «Создание Таможенно...

История

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываютс?? различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. «Создание Таможенного союза германских государств привело к их фактическому объединению уже в первой половине 19 века». Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. Ответ запишите в следующем виде. Аргументы в подтверждение: 1) 2) Аргументы в опровержение: 1) 2)

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