В истории языка много интересного и неожиданного. Укажите слово(-а) с корнем, имеющим значение "большой, великий Вол наволочка вельможа волокита владыка.

Русский язык
В истории языка много интересного и неожиданного. Укажите слово(-а) с корнем, имеющим значение "большой, великий Вол наволочка вельможа волокита владыка.
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Ответ к этому вопросу - владыка       
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