В истории языка много интересного и неожиданного. Укажите слово(-а) с корнем, имеющим значение "большой, великий Вол наволочка вельможа волокита владыка.

Русский язык

В истории языка много интересного и неожиданного. Укажите слово(-а) с корнем, имеющим значение "большой, великий Вол наволочка вельможа волокита владыка.

Автор: Гость