В какие группы можно объединить данные имена существительные объясните свой ответ Москва девочка радуга Катя москвичка учитель река медведь Россия январь Волга медведица москвич
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В какие группы можно объединить данные имена существительные объясните свой ответ Москва девочка радуга Катя москвичка учитель река медведь Россия январь Волга медведица москвич
Ответ(ы):
Гость:
Одушевлёные:девочка,катя, москвичка, учитель,медведь,медведица и москвич. А не одушевлёнае:Москва, радуга,река,Россия, январь, Волга. И всё
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