В каких частях слова могут встретиться безударные гласные? Полёт, сестра, гвозди??, (под) веткой, свисток, дворник, зашла, курочка, (на) даче, побелка, (из) земли, (за) стаей, липовый, (на) море, (под) горой.

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В каких частях слова могут встретиться безударные гласные? Полёт, сестра, гвозди??, (под) веткой, свисток, дворник, зашла, курочка, (на) даче, побелка, (из) земли, (за) стаей, липовый, (на) море, (под) горой.

Автор: Гость