В каких частях слова могут встретиться безударные гласные? Полёт, сестра, гвозди??, (под) веткой, свисток, дворник, зашла, курочка, (на) даче, побелка, (из) земли, (за) стаей, липовый, (на) море, (под) горой.
Русский язык
В каких частях слова могут встретиться безударные гласные? Полёт, сестра, гвозди??, (под) веткой, свисток, дворник, зашла, курочка, (на) даче, побелка, (из) земли, (за) стаей, липовый, (на) море, (под) горой.
Ответ(ы):
Гость:
В первых слогах слов По-лёт безударная о сес-тра безударная е и так далее
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