Помогите вынести множитель из под корня 13
Алгебра
Помогите вынести множитель из под корня 13
Ответ(ы):
Гость:
Это простое число, оно не имеет делителей кроме 13 и 1. А так корень из 13 это 3.605551275464.
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