10. У людей со 2 группой крови в эритроцитах присутствуют изоантигены: А) А В) В С) АВ D) АВС

Биология

10. У людей со 2 группой крови в эритроцитах присутствуют изоантигены: А) А В) В С) АВ D) АВС

Автор: Гость