10. У людей со 2 группой крови в эритроцитах присутствуют изоантигены: А) А В) В С) АВ D) АВС
Биология
10. У людей со 2 группой крови в эритроцитах присутствуют изоантигены: А) А В) В С) АВ D) АВС
Ответ(ы):
Гость:
А) А...........................
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