Сколько это будет. а)в метрах: 2 м 8 см - 49 см + 24 дм 1 см
Математика
Сколько это будет. а)в метрах: 2 м 8 см - 49 см + 24 дм 1 см
Ответ(ы):
Гость:
2.08м-0.49м+2.41м= 4 метра. Все очень легко и просто.
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