Сколько градусов составляет угол между стрелками часов, если часы показывают 3 ча??а 15 минут? а)0 б)15 в)7,5 г)3?
Математика
Сколько градусов составляет угол между стрелками часов, если часы показывают 3 ча??а 15 минут? а)0 б)15 в)7,5 г)3?
Ответ(ы):
Гость:
Угол составляет 0 градусов, потому что обе стрелки находятся на цифре 3
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