Сколько градусов составляет угол между стрелками часов, если часы показывают 3 ча??а 15 минут? а)0 б)15 в)7,5 г)3?

Математика

Сколько градусов составляет угол между стрелками часов, если часы показывают 3 ча??а 15 минут? а)0 б)15 в)7,5 г)3?

Автор: Гость