Прочитай слова запиши слова парами по образцу.обозначь орфограммы нож - стриж- чиж- морж- карандаш- малыш- образец нож-ножи
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Прочитай слова запиши слова парами по образцу.обозначь орфограммы нож - стриж- чиж- морж- карандаш- малыш- образец нож-ножи
Ответ(ы):
Гость:
Нож-ножи стриж-стрижи чиж-чижи морж-моржи карандаш-карандаши малыш-малыши
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