Помогите с 3 денгеем пожалуйста

Қазақ тiлi
Помогите с 3 денгеем пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мы русские мы не понимаем что написано
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста . Даю 30 баллов
Ответить
Биология
1)наука основанная на изучении остатков вымерших живых организмов 2) наука изучающая распределение живых организмов по планете 3) группа эволюц...
Ответить
Геометрия
Высота правильной призмы ABCDA1B1C1D1 равна 10 см. Сторона её основания равна 12 см. Вычис??ите периметр сечения призмы плоскостью, содержащей прям...
Ответить
Физика
РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ПЛИЗ ОЧЕНЬ НАДО. ДАНО: СИСТЕМА СИ S=50СМ В КВАДРАТЕ. 0,005М В КВАДРАТЕ V=2 Л 0,002М В КУБЕ ПЛОТНОСТЬ=1000 КГ/М В КУБЕ НАЙ...
Ответить
Математика
С числами 2, 3, 4 составить все возможные примеры на сложение, используя их в качестве слагаемых .
Ответить