Помогите с 3 денгеем пожалуйста
Қазақ тiлi
Помогите с 3 денгеем пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Мы русские мы не понимаем что написано
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
1)наука основанная на изучении остатков вымерших живых организмов 2) наука изучающая распределение живых организмов по планете 3) группа эволюц...
Геометрия
Высота правильной призмы ABCDA1B1C1D1 равна 10 см. Сторона её основания равна 12 см. Вычис??ите периметр сечения призмы плоскостью, содержащей прям...
Физика
РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ПЛИЗ ОЧЕНЬ НАДО. ДАНО: СИСТЕМА СИ S=50СМ В КВАДРАТЕ. 0,005М В КВАДРАТЕ V=2 Л 0,002М В КУБЕ ПЛОТНОСТЬ=1000 КГ/М В КУБЕ НАЙ...