Какое вещество может вступить в окислительно-восстановительную реакцию с FeCl3 и обменную с AgNO3? напишите уравнения обеих реакций
Химия
Какое вещество может вступить в окислительно-восстановительную реакцию с FeCl3 и обменную с AgNO3? напишите уравнения обеих реакций
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