Какое вещество может вступить в окислительно-восстановительную реакцию с FeCl3 и обменную с AgNO3? напишите уравнения обеих реакций

Химия

Какое вещество может вступить в окислительно-восстановительную реакцию с FeCl3 и обменную с AgNO3? напишите уравнения обеих реакций

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