Перечислить факторы, влияющие на развитие культуры в России
История
Перечислить факторы, влияющие на развитие культуры в России
Ответ(ы):
Гость:
-Правительство -Бюджет государства -Все зависит от людей -От политической ситуации в стране ___________________ ну и все как бы :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Замени число 72 суммой таких двух слагаемых, чтобы легко было разделить на 4, на 3, на 6. Пожалуйста скажите очень срочно
Математика
Периметр прямоугольника со сторонами 2 см и 8 см равен периметру квадрата со сторо??ой 4 см. скажите пожалуйста это верно или нет? с:
Русский язык
Определи падеж род и склонение в словах фонарь, тротуар ,будку ,кусты, под, колпако??, бабочки ,снежинки, к фонарю
Русский язык
Русский язык