Перечислить факторы, влияющие на развитие культуры в России

История
Перечислить факторы, влияющие на развитие культуры в России
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-Правительство -Бюджет государства  -Все зависит от людей  -От политической ситуации в стране  ___________________ ну и все как бы :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Замени число 72 суммой таких двух слагаемых, чтобы легко было разделить на 4, на 3, на 6. Пожалуйста скажите очень срочно
Ответить
Математика
Периметр прямоугольника со сторонами 2 см и 8 см равен периметру квадрата со сторо??ой 4 см. скажите пожалуйста это верно или нет? с:
Ответить
Русский язык
Определи падеж род и склонение в словах фонарь, тротуар ,будку ,кусты, под, колпако??, бабочки ,снежинки, к фонарю
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову разл... новать
Ответить
Русский язык
Эпитет к слову шерсть. Пожалуйста помогите.
Ответить