Высота правильной призмы ABCDA1B1C1D1 равна 10 см. Сторона её основания равна 12 см. Вычис??ите периметр сечения призмы плоскостью, содержащей прямую AB и середину ребра CC1. пожалуйста, с полным решением.
Геометрия
Высота правильной призмы ABCDA1B1C1D1 равна 10 см. Сторона её основания равна 12 см. Вычис??ите периметр сечения призмы плоскостью, содержащей прямую AB и середину ребра CC1. пожалуйста, с полным решением.
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ПЛИЗ ОЧЕНЬ НАДО. ДАНО: СИСТЕМА СИ S=50СМ В КВАДРАТЕ. 0,005М В КВАДРАТЕ V=2 Л 0,002М В КУБЕ ПЛОТНОСТЬ=1000 КГ/М В КУБЕ НАЙ...
Математика
Химия
Какое вещество может вступить в окислительно-восстановительную реакцию с FeCl3 и обменную с AgNO3? напишите уравнения обеих реакций