С числами 2, 3, 4 составить все возможные примеры на сложение, используя их в качестве слагаемых .
Математика
С числами 2, 3, 4 составить все возможные примеры на сложение, используя их в качестве слагаемых .
Ответ(ы):
Гость:
2 + 3 +4 3 + 2 +4 4 + 3 +2 3 + 4 + 2 2 + 4 + 3 4 + 2 + 3
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